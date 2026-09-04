Представлен новый смартфон Philips с экраном 120 Гц, камерой 64 Мп и батареей на 5700 мА•ч за $215

Компания вернулась в сегмент 5G-смартфонов с моделью на чипе Unisoc T8200 и Android 16

Новый смартфон Philips S7221 5G получил 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

За производительность отвечает 6-нм процессор Unisoc T8200 с двумя ядрами Cortex-A76 и шестью Cortex-A55, дополненный графикой Mali-G57 MC2. Покупателям доступны версии с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Для съёмки смартфон оснащён основной камерой на 64 Мп и фронтальной на 16 Мп. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5700 мА•ч с зарядкой через USB-C. Из коробки устройство работает под управлением Android 16, а за биометрическую защиту отвечает боковой сканер отпечатков пальцев.

Philips S7221 5G поддерживает две SIM-карты, сети 5G, двухдиапазонный Wi-Fi и оснащён стереодинамиками. Корпус защищён от пыли и воды по IP64.

В Индии версия с 6/128 ГБ стоит 20 499 рупий, что составляет около $215.