Экран 144 Гц, необычный «куб» на задней панели, камера Sony на 50 Мп, аккумулятор 6000 мА•ч — от $245. Смартфон Infinix Hot 70 Pro вышел на мировой рынок

При прослушивании музыки и во время игр «куб» отображает световые эффекты

Мобильные телефоны

Infinix представила на мировом рынке смартфон Hot 70 Pro, который выделяется необычной системой Active Matrix Cube на задней панели.

Небольшой экран способен показывать уведомления о звонках и сообщениях, статус зарядки, низкий заряд батареи, погоду и таймеры.

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Источник изображения: Infinix/gizmochina

При прослушивании музыки и во время игр «куб» отображает световые эффекты, а с помощью Matrix Studio можно создавать собственные узоры и эмодзи. Предусмотрены и мини-игры.

Смартфон получил 6,76-дюймовый FHD+ дисплей с частотой 144 Гц, сенсорным откликом 240 Гц и яркостью до 910 нит в режиме HBM. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7100 с поддержкой 5G, а накопитель использует стандарт UFS 2.2.

Основная камера — 50-Мп Sony IMX882 с функциями Live Photo, AI Eraser, AI Extender и 2-кратным увеличением без потери качества. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

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Источник изображения: Infinix/gizmochina

Infinix Hot 70 Pro оснащён аккумулятором на 6000 мА•ч с зарядкой 45 Вт: по данным производителя, до 50% батареи можно восполнить примерно за 25 минут. Есть обратная зарядка мощностью до 10 Вт, защита IP68, NFC и отдельная кнопка One-Tap AI для быстрого запуска более 50 приложений или Gemini.

Смартфон работает на XOS 16 с Android 16 и получит три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности. 

Напомним, на днях устройство представили в России, где цена стартует от 24 тыс. рублей. В Индии цена стартует от 23 тыс. рупий или 21  тыс. рублей.

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