Экран 144 Гц, необычный «куб» на задней панели, камера Sony на 50 Мп, аккумулятор 6000 мА•ч — от $245. Смартфон Infinix Hot 70 Pro вышел на мировой рынок

При прослушивании музыки и во время игр «куб» отображает световые эффекты

Infinix представила на мировом рынке смартфон Hot 70 Pro, который выделяется необычной системой Active Matrix Cube на задней панели.

Небольшой экран способен показывать уведомления о звонках и сообщениях, статус зарядки, низкий заряд батареи, погоду и таймеры.

При прослушивании музыки и во время игр «куб» отображает световые эффекты, а с помощью Matrix Studio можно создавать собственные узоры и эмодзи. Предусмотрены и мини-игры.

Смартфон получил 6,76-дюймовый FHD+ дисплей с частотой 144 Гц, сенсорным откликом 240 Гц и яркостью до 910 нит в режиме HBM. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7100 с поддержкой 5G, а накопитель использует стандарт UFS 2.2.

Основная камера — 50-Мп Sony IMX882 с функциями Live Photo, AI Eraser, AI Extender и 2-кратным увеличением без потери качества. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Infinix Hot 70 Pro оснащён аккумулятором на 6000 мА•ч с зарядкой 45 Вт: по данным производителя, до 50% батареи можно восполнить примерно за 25 минут. Есть обратная зарядка мощностью до 10 Вт, защита IP68, NFC и отдельная кнопка One-Tap AI для быстрого запуска более 50 приложений или Gemini.

Смартфон работает на XOS 16 с Android 16 и получит три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

Напомним, на днях устройство представили в России, где цена стартует от 24 тыс. рублей. В Индии цена стартует от 23 тыс. рупий или 21 тыс. рублей.