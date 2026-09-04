Мини-ПК на Ryzen Z1 с большим набором портов. Представлен Minisforum UM750 Neo

Компания Minisforum представила мини-ПК UM750 Neo на процессоре AMD Ryzen Z1. Базовая версия в формате barebone без накопителя стоит 2399 юаней, при этом компьютер уже оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400. Шестиядерный процессор с 12 потоками работает на частоте до 4,9 ГГц и имеет 16 МБ кэш-памяти L3.

За графику отвечает встроенный AMD Radeon, который, по заявлению компании, позволяет запускать популярные онлайн-игры в разрешении 1080p. Для установки накопителей предусмотрены два слота M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0. Система охлаждения использует термоинтерфейс с фазовым переходом, рассчитанный на эффективный отвод тепла при длительной нагрузке.

Набор разъёмов включает Ethernet 2,5 Гбит/с, USB4, USB-A, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Компьютер поддерживает питание через USB-C по PD мощностью от 65 до 100 Вт и поставляется с Windows 11.