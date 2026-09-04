Не даст смартфону перегреться: представлен первый в мире внешний аккумулятор с жидкостным охлаждением Ugreen MagFlow Pro

Ugreen представила MagFlow Pro — магнитный внешний аккумулятор, который производитель называет первым в мире портативным АКБ со встроенным микронасосом и жидкостным охлаждением. Устройство получило батарею ёмкостью 10 000 мА•ч и двухкомпонентную конструкцию. Стоимость новинки на зарубежном рынке составляет $150.

Главная особенность MagFlow Pro — система охлаждения смартфона во время зарядки. При повышении нагрузки включается микронасос, который начинает подавать охлаждающую жидкость и отводить тепло от наиболее горячих участков. По задумке Ugreen, это должно снизить риск перегрева смартфона при интенсивной беспроводной зарядке.

Для зарядки предусмотрена беспроводная мощность до 25 Вт, а также встроенный кабель USB-C на 45 Вт и отдельный порт USB-C с такой же максимальной мощностью. Поддерживаются протоколы PD 3.0, QC 4.0 и PPS.