Корпус с огромным экраном за 90 долларов. Представлен Cooler Master Elite 360 Divine Realm

Cooler Master представила корпус Elite 360 Divine Realm, главной особенностью которого стал встроенный 10,1-дюймовый экран на передней панели. Дисплей имеет разрешение 1200×800 пикселей и позволяет выводить информацию о состоянии системы, живые обои и другой визуальный контент.

Корпус рассчитан на материнские платы форматов ITX и M-ATX и оснащён пятью слотами PCIe. Внутри помещается процессорный кулер высотой до 170 мм, видеокарта длиной до 425 мм и блок питания ATX длиной до 250 мм. Для кабелей предусмотрено 20 мм пространства.

На верхней панели можно установить три 120-мм или два 140-мм вентилятора, а также радиатор СЖО длиной до 360 мм и толщиной до 45 мм. Ещё по одному 120-мм вентилятору устанавливается сзади и два — сбоку.

Набор разъёмов на верхней панели включает два USB 3.0, USB-C со скоростью до 20 Гбит/с, два отдельных 3,5-мм аудиоразъёма, а также кнопки питания и перезагрузки. Для накопителей предусмотрен отсек с местом одновременно под один 3,5- и один 2,5-дюймовый диск.

Размеры корпуса составляют 585×218×424 мм, а стоимость в Китае — 599 юаней, или около $90.