Nokia собирается и дальше выпускать смартфоны, но теперь легендарный бренд сосредоточится на бизнесе

Возвращение Nokia на массовый рынок не ожидается

Nokia может окончательно отказаться от возвращения на массовый рынок мобильных телефонов для обычных пользователей.

По данным инсайдера, компания не планирует снова конкурировать за обычных потребителей, при этом бренд собирается выпускать устройства для корпоративных клиентов.

Что касается мобильных телефонов, Nokia в первую очередь сосредоточится на промышленном, деловом и корпоративном секторах.

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При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Сегодня компания делает ставку на сетевую инфраструктуру, мобильные сети, облачные технологии, ИИ и развитие будущих стандартов связи, включая 6G.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD.