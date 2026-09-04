Кнопочный телефон с двумя SIM-картами для тех, кому хочется цифрового детокса: представлен HMD 106 2G

HMD создала еще один бюджетный кнопочный телефон 106 2G, который рассчитан на пользователей, которым нужны звонки и базовые функции без современных смартфонных возможностей. Аппарат поддерживает только сети 2G, оснащён 1,8-дюймовым ЖК-дисплеем и защищён по IP52. Корпус доступен в трёх цветах.

Внутри установлен процессор Unisoc 6533G, дополненный всего 4 МБ оперативной и 8 МБ встроенной памяти. Телефон работает под управлением S30+ и получил встроенный аккумулятор ёмкостью 1000 мА•ч. Из беспроводных возможностей предусмотрен Bluetooth 4.2, а для зарядки используется уже почти забытый разъём MicroUSB.

При этом HMD 106 2G сохранил привычный набор функций для кнопочных телефонов: поддержку двух SIM-карт и 3,5-мм аудиоразъём для наушников.