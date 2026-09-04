Nvidia передумала и решила выпустить DLSS 5 на видеокартах серии RTX 40

Представитель Nvidia Раджал Махарадж подтвердил, что компания планирует расширить официальную поддержку DLSS 5 для серии RTX 40 после завершения оптимизации для серии RTX 50. Что касается более ранних серий RTX 30 и RTX 20, компания заявила, что в настоящее время сосредоточена на серии 50 и пока не разработала никаких конкретных планов.

Ранее Nvidia заявляла, что DLSS 5 будет поддерживать только видеокарты серии RTX 50. Однако из-за утечки DLL-файлов многие разработчики успешно портировали его на видеокарты серий RTX 40, 30 и даже 20, при этом частота кадров оставляет желать лучшего.

Стоит отметить, что, хотя NVIDIA официально пообещала обеспечить поддержку DLSS 5 для серии RTX 40, она не предоставит полного контроля над DLSS 5, как это делают некоторые неофициальные модификации.

Компания Nvidia официально заявила, что для геймеров DLSS 5 ограничен простым включением/выключением; более тонкие настройки графики, такие как выбор моделей, структурная прочность, интенсивность тона и попиксельное маскирование, доступны только разработчикам. Однако разработчики могут предоставить геймерам некоторые параметры управления в меню настроек игры.

Что касается ранее объявленного первоначального списка поддерживаемых игр, Nvidia не ответила напрямую на вопрос о том, будут ли такие игры, как Assassin's Creed: Shadow, Legacy of Hogwarts, Starfield и Resident Evil: Requiem, по-прежнему поддерживать DLSS 5, как планировалось, лишь заявив, что «в разработке находится больше игр, и многие разработчики активно внедряют DLSS 5».