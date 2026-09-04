Монитор «как электронная книга» — представлен Acer EP130K с разрешением 3200×2400

Портативный дисплей на электронных чернилах рассчитан на длительную работу без бликов и поддерживает сенсорное управление и стилус

Acer представила портативный монитор EP130K с экраном на основе электронных чернил. Устройство рассчитано на пользователей, которым приходится подолгу работать перед дисплеем, а также на тех, кто использует монитор на улице.

Благодаря технологии электронных чернил экран должен обеспечивать более комфортное чтение и практически не создавать бликов, имитируя привычный бумажный лист.

Диагональ дисплея составляет 13,3 дюйма. В монохромном режиме EP130K выводит изображение с разрешением 3200×2400 пикселей и частотой 60 Гц, тогда как при переходе в цветной режим разрешение снижается до 1600×1200 пикселей. Время отклика GtG составляет 20 мс, экран способен отображать 4096 цветов и поддерживает сенсорное управление и работу со стилусом. За звук отвечают два динамика мощностью по 1 Вт.

Для подключения предусмотрены один порт mini-HDMI и два USB-C, причём монитор поддерживает передачу данных и изображения по одному кабелю. Также имеется отдельный аудиовыход.