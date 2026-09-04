Его можно сдавливать, прокалывать и нагревать — он всё равно не загорится. Первый аккумулятор Cuktech проверили на соответствие строгому стандарту

Cuktech готовится выпустить LPB150N — первый портативный аккумулятор, сертифицированный по новому национальному стандарту Китая GB 47372-2026.

Устройство уже прошло обязательную сертификацию 3C. Стандарт устанавливает строгие требования к безопасности аккумуляторов. Такие АКБ не загораются даже в случае прокола, перезаряда, сдавливания и воздействия высокой температуры.

LPB150N поддерживает функции, предусмотренные новым стандартом: получение информации о состоянии аккумулятора, запись данных о неисправностях и отслеживание информации о самом устройстве. Номинальная ёмкость батареи составляет 48 Вт·ч. В комплект входит кабель USB-C, а сама модель оснащена двумя портами USB-C и одним USB-A.

Максимальная мощность USB-C и комплектного кабеля достигает 67 Вт при выходе и 45 Вт при входе. USB-A поддерживает зарядку мощностью до 22,5 Вт. При одновременном использовании нескольких портов суммарная мощность ограничена 20 Вт — 5 В/4 А.