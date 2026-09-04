Один адаптер подходит для более 20 зарядных разъёмов ноутбуков. Представлен «монстр» Cuktech на 360 Вт

Мощный GaN-блок получил активное охлаждение

Корпуса, системы питания и охлаждения

Компания Cuktech представила адаптер питания Type 30 для ноутбуков с максимальной мощностью 360 Вт.

Производитель заявляет совместимость более чем с 20 различными типами зарядных разъёмов, поэтому устройство рассчитано на широкий спектр ноутбуков, включая производительные игровые модели.

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Источник изображения: Часть изображения Cuktech

В основе адаптера используется силовой чип на основе нитрида галлия (GaN). Удельная мощность достигает примерно 1360 Вт/л, что более чем вдвое выше показателя типичного оригинального блока питания для игровых ноутбуков мощностью 300 Вт. Это позволяет сделать адаптер компактнее при сохранении высокой мощности.

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Источник изображения: Cuktech

Cuktech оснастила новинку активной системой охлаждения. Внутри установлен тонкий вентилятор с регулировкой скорости, который должен эффективно отводить тепло при максимальной мощности. Дополнительно предусмотрена съёмная пылезащитная крышка.

8K, съёмный OLED-экран, трёхосевой стабилизатор и технологии Leica. Insta360 показала Luna Pro на IFA 2026Его можно сдавливать, прокалывать и нагревать — он всё равно не загорится. Первый аккумулятор Cuktech проверили на соответствие строгому стандарту

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