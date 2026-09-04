Один адаптер подходит для более 20 зарядных разъёмов ноутбуков. Представлен «монстр» Cuktech на 360 Вт

Компания Cuktech представила адаптер питания Type 30 для ноутбуков с максимальной мощностью 360 Вт.

Производитель заявляет совместимость более чем с 20 различными типами зарядных разъёмов, поэтому устройство рассчитано на широкий спектр ноутбуков, включая производительные игровые модели.

В основе адаптера используется силовой чип на основе нитрида галлия (GaN). Удельная мощность достигает примерно 1360 Вт/л, что более чем вдвое выше показателя типичного оригинального блока питания для игровых ноутбуков мощностью 300 Вт. Это позволяет сделать адаптер компактнее при сохранении высокой мощности.

Cuktech оснастила новинку активной системой охлаждения. Внутри установлен тонкий вентилятор с регулировкой скорости, который должен эффективно отводить тепло при максимальной мощности. Дополнительно предусмотрена съёмная пылезащитная крышка.