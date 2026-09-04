Маск: если бы этот запуск провалился, SpaceX бы не существовало

После трёх подряд провалов у компании оставались деньги лишь на одну попытку

В конце 2008 года SpaceX находилась на грани финансового краха. Первые три запуска Falcon 1 закончились неудачами, а средств компании хватало только на ещё одну попытку.

Илон Маск рассказал: если бы четвёртый запуск оказался провальным, SpaceX пришлось бы прекратить работу. Под угрозой были зарплаты сотрудников, завод в Хоторне, а также ещё не завершённые программы Falcon 9 и Dragon.

Питер Диамандис отметил, что нынешний успех SpaceX не умаляет трудностей, с которыми компания столкнулась на старте. «Почти никто не помнит, что первая ракета Илона потерпела неудачу трижды, и денег хватило всего лишь на еще одну попытку».

Маск подтвердил: «Если бы четвертый запуск провалился, SpaceX бы не существовало».

Источник изображения: SpaceX

Первый старт 24 марта 2006 года закончился через 33 секунды из-за утечки топлива, вызванной коррозией алюминиевого фитинга. Во время второго запуска 21 марта 2007 года ракета достигла космоса, но не вышла на орбиту: утечка топлива во второй ступени привела к остановке двигателя. Третий полёт 2 августа 2008 года тоже выглядел почти успешным, однако после разделения ступеней остаточная тяга первой привела к их столкновению. Каждая авария заставляла инженеров переделывать конструкцию и искать новые решения.

Четвёртая попытка состоялась всего через шесть недель — 28 сентября 2008 года. На этот раз Falcon 1 успешно вышла на орбиту, доставив 165-килограммовый имитатор спутника Ratsat. Ракета достигла траектории 621×643 км с наклонением 9,35 градуса, а Falcon 1 стала первой частной жидкостной ракетой, успешно достигшей околоземной орбиты.