Не только фото, но и видео флагманского качества. Как снимает Vivo X500 Pro Max, показали вживую

Менеджер по продуктам Vivo Хань Босяо показал, как снимает видео Vivo X500 Pro Max с новой камерой Zeiss Super Dynamic.

В одной и той же сцене — море, закат и лицо в контровом свете — компания сравнивает видео с расширенным динамическим диапазоном и без него.

С активацией расширенного динамического диапазона на X500 Pro Max сохранены и вечернее небо, и естественный цвет лица: заявлено, что новый «кинорежим» даёт готовую отличную картинку без необходимости ее обработки.

Отдельно подчёркнуто, что впервые можно одновременно включать 4K 30 fps Dolby Vision и портретные алгоритмы. По словам vivo, раньше высокий видеостандарт и персональная обработка кожи были взаимоисключающими из‑за нагрузки на систему. Теперь Dolby Vision должен дать более тонкую светотень, а ИИ-ретушь — естественный тон и объём лица.

Компания связывает это с сенсором Blueprint M900 и заявленными 17 EV динамического диапазона.

Серия X500 ожидается в сентябре.