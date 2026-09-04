Экран как у складного iPhone получит моноблок от китайцев. Лучший экран за всю историю Samsung достанется iQOO 16

iQOO 16 получит дисплей нового поколения, разработанный при участии Samsung Display.

По данным Digital Chat Station, смартфон оснастят новейшим люминесцентным материалом Samsung M16 и технологией LEAD — тем же решением, которое, как утверждается, используется в складном дисплее будущего iPhone. Ранее сообщалось, что iQOO 16 может получить 2K-панель Samsung с частотой обновления 165 Гц.

Компания сотрудничала с Samsung Display при создании экрана, рассчитывая вывести качество изображения на новый уровень. Материал M16 считается следующим поколением после M14, который уже используется в современных флагманских OLED-панелях Samsung.

Ранее сообщалось, что iQOO 16 станет первым устройством, в котором будет использоваться люминесцентный материал M16 от Samsung, который позиционируется как лучший 2K-экран от Samsung за всю историю.