Представлен совершенно новый Xiaomi Band 11 с автономностью до 21 дня за $43

Новый фитнес-браслет Xiaomi стал тоньше и легче, получил улучшенный мониторинг здоровья и новую HyperOS 4

Xiaomi представила совершенно новый фитнес-браслет Band 11. По словам Лу Вейбинга, устройство стало тоньше и легче предшественника: толщина корпуса составляет всего 0,99 см, а масса — 15,58 г. При этом браслет получил закруглённый корпус и обновлённую конструкцию.

Главный акцент Xiaomi сделала на функциях мониторинга здоровья. Band 11 получил улучшенный профессиональный анализ вариабельности сердечного ритма во время сна, а также высокоточные датчики для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Кроме того, браслет оснащён многофункциональным NFC, что расширяет возможности его использования в повседневной жизни.

Ещё одной особенностью стала автономность до 21 дня без подзарядки. Xiaomi Band 11 также станет носимым устройством компании с новой операционной системой Xiaomi HyperOS 4.

Предварительные заказы уже открыты, стартовая цена составляет 289 юаней — около $43.