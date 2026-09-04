Новый термос Xiaomi получил защиту от случайного открытия и сохраняет температуру напитков часами

Xiaomi запустила на платформе Youpin сбор средств на новый термос Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 объёмом 500 мл. На этапе краудфандинга устройство стоит 79 юаней, или около $11, после завершения кампании цена вырастет до 109 юаней.

Крышка получила механический замок, позволяющий открывать термос одной рукой и защищающий от случайного нажатия в сумке. Питьевой носик и внутренний фильтр изготовлены из PPSU — термостойкого полимера, который широко применяется в детских бутылочках. Его конструкция позволяет полностью снять носик с крышки для очистки. Внутри корпуса используется нержавеющая сталь 316L с тонкостенной конструкцией и зеркальной электролитической обработкой.

За сохранение температуры отвечает вакуумная изоляция с медным внутренним покрытием. По данным Xiaomi, горячая жидкость сохраняет температуру не ниже 68 °C в течение шести часов, а холодная — не выше 10 °C за тот же период. Внешняя поверхность при этом не должна сильно нагреваться.

На дне предусмотрена силиконовая накладка, а уплотнительное кольцо получило специальный язычок для удобного снятия. Термос выпускается в белом, синем, фиолетовом и голубом цветах.