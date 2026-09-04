Xiaomi выводит Mijia в Европу — компания показала сотни умных устройств на IFA 2026

На IFA 2026 китайский гигант впервые представил собственный масштабный стенд и подтвердил серьёзное расширение экосистемы за пределами смартфонов

Xiaomi объявила о выходе бренда Mijia на европейский и мировой рынки. Презентация состоялась в рамках IFA 2026 в Берлине, где компания впервые развернула собственную крупную экспозицию площадью более 3300 м².

На стенде представлено свыше 380 продуктов, объединённых концепцией «Человек × Автомобиль × Дом», предполагающей тесное взаимодействие смартфонов, бытовой техники и автомобилей с помощью ИИ.

Mijia выходит в Европу под лозунгом The Art of Smart Living. Сейчас экосистема насчитывает более 2000 устройств в свыше 130 категориях. Xiaomi намерена перенести на европейский рынок и ряд крупных устройств, которые прежде преимущественно продавались в Китае. Среди них — многофункциональные стиральные машины, кондиционеры с радарными датчиками и холодильники, рассчитанные на более длительное сохранение свежести продуктов.

Главная ставка сделана на объединение техники в единую экосистему. Устройства Mijia смогут взаимодействовать друг с другом, а использование ИИ должно позволить системе учитывать привычки владельца и заранее реагировать на его потребности.

Таким образом, Xiaomi постепенно превращает европейское присутствие из преимущественно смартфонного бизнеса в полноценную экосистему умного дома.