Зарядка с экраном, которая распознаёт iPhone и умеет беречь аккумулятор. Представлен адаптер Anker на 45 Вт

Anker представила в Китае зарядное устройство 45W Smart+ Charger за 149 юаней, или около $22. Компактный GaN-адаптер размером 34 × 35,5 × 40 мм весит 75 граммов и оснащён небольшим цветным экраном.

Он показывает текущую мощность, уровень заряда, данные подключённого устройства и прогресс зарядки. Интерфейс можно повернуть на 180 градусов, а дисплей настроить на автоматическое отключение через одну или пять минут.

Особенностью зарядки стала поддержка протокола Apple AVS и автоматическое распознавание iPhone 15, 16 и 17 серий. В зависимости от устройства адаптер выбирает соответствующую кривую зарядки. Прошивку можно обновлять через приложение Anker, поэтому производитель сможет добавлять поддержку новых устройств. Физическая кнопка позволяет переключаться между быстрой зарядкой и режимом защиты аккумулятора, рассчитанным, например, на длительную ночную зарядку.

Мощность до 45 Вт обеспечивается через USB-C с профилями 5 В/3 А, 9 В/3 А, 15 В/3 А и 20 В/2,25 А. Зарядка подходит не только для iPhone, но и для iPad, MacBook Air, Android-смартфонов и портативных консолей Nintendo Switch и Steam Deck. За охлаждение отвечает система ActiveShield 5.0, контролирующая температуру, а складная вилка фиксируется в положениях 90 и 180 градусов.