OLED-экран на 120 Гц, батарея 8000 мА•ч, зарядка 80 Вт и цена около $300. Представлен смартфон Oppo A7 Pro

Он выйдет уже на следующей неделе

Oppo подтвердила дату выхода A7 Pro в Китае. Смартфон поступит в продажу 11 сентября в 10:00.

Новинка делает ставку на автономность и прочность, а главным преимуществом станет аккумулятор ёмкостью 8000 мА•ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Ожидается, что цена устройства не превысит 2000 юаней, или около $300.

Oppo A7 Pro получит 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, способный отображать 1,07 млрд цветов. Смартфон будет весить около 204 граммов при толщине 8,8 мм.

Максимальные конфигурации предусматривают 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, причём накопитель можно будет расширить картой памяти объёмом до 2 ТБ. Также ожидается инфракрасный передатчик.

В основу смартфона, по предварительным данным, ляжет Snapdragon 4 Gen 5, хотя другая утечка указывает на чип серии Dimensity 6300. Основная камера получит сенсор на 50 Мп, фронтальная — 8 Мп. Камерный блок разместят горизонтально.