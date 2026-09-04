115 000 оборотов в минуту при массе меньше 300 граммов. Представлен фен Laifen Air Pro

С режимами холодного, теплого и горячего воздуха

На выставке IFA 2026 бренд Laifen представил новый компактный высокоскоростной фен Air Pro.

Устрйоство оснащено двигателем, который развивает до 115 000 оборотов в минуту, максимальная скорость воздушного потока заявлена на уровне 20 м/с. При этом сам фен весит всего 299 граммов.

Для уменьшения статического электричества и защиты волос предусмотрена система ионизации, генерирующая до 200 млн отрицательно заряженных ионов. Пользователю доступны режимы холодного, теплого и горячего воздуха, а также температурное циклирование и отдельный детский режим.

Заявленный уровень шума — около 60 дБ. Air Pro планируется выпускать как минимум в пяти расцветках.