Plaud представила ИИ-наушники, которые записывают разговоры и превращают их в готовые задачи

Plaud представила Plaud One Explorer Edition — наушники со встроенным ИИ. Устройство записывает разговоры, анализирует их содержание и автоматически выполняет связанные рабочие задачи. За счет встроенной eSIM и поддержки 4G LTE наушники могут работать без постоянного подключения к смартфону.

Основная идея Plaud One — автоматизировать работу с информацией, которая появляется во время встреч и звонков. Ключевой программной функцией стал Plaud Agent. ИИ анализирует не только отдельный разговор, но и связывает информацию из встреч, которые проходили с разницей в несколько дней или недель. На основе накопленного контекста система может самостоятельно определять последующие задачи.

Например, после переговоров Plaud One способен подготовить письмо клиенту, превратить многочасовое обсуждение в структурированный отчет или перед следующей встречей напомнить, о чем стороны договорились в прошлый раз. ИИ может создавать готовые документы и презентации. Для автоматизации рабочих процессов предусмотрена интеграция с Gmail, Google Calendar, Notion и Slack.

Часть новых функций появится и на других устройствах компании. Plaud готовит приложение Plaud App 4.0, которое перенесет обновленную платформу Plaud Intelligence на существующие продукты бренда. Распространение новой версии приложения начнется в четвертом квартале 2026 года.

Plaud One Explorer Edition стоят 230 фунтов в Великобритании. Предзаказы уже открыты на отдельных рынках, первые поставки ожидаются в четвертом квартале 2026 года. Покупатели Explorer Edition получат еще 150 фунтов в виде кредитов, которые можно будет использовать для будущих функций Plaud Intelligence и других ИИ-сервисов.