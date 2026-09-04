Такого не было 7 лет: Boeing впервые с 2019 года обошла Airbus по месячным поставкам самолетов

Boeing впервые с 2019 года обошла Airbus по месячным поставкам коммерческих самолетов: в августе американская компания передала клиентам 63 лайнера, европейская — 58.

Для Boeing это важный результат после нескольких лет производственных и сертификационных проблем. Одним из факторов роста поставок стала передача клиентам ранее произведенных самолетов. Часть из них длительное время оставалась на предприятиях Boeing из-за дополнительных проверок и необходимости устранять производственные недостатки.

Airbus «тормозят» ограничения в цепочке поставок. В частности, выпуск семейства A320neo сдерживает нехватка двигателей от CFM International и Pratt & Whitney. Кроме того, проблемы с качеством горизонтальных стабилизаторов A330neo практически остановили поставки этой модели в июне и июле.

Последний раз Boeing опережал Airbus по месячным поставкам в 2019 году, до развернувшегося впоследствии кризиса 737 MAX. В последующие годы положение американского производителя осложнили пандемия, производственные проблемы и задержки программ 737 MAX 7, 737 MAX 10 и 777X. На этом фоне Airbus надолго закрепил лидерство по поставкам.

Вместе с тем, августовский результат еще не означает смены лидера мирового авиастроения. Ежемесячные показатели могут существенно меняться в зависимости от производственных графиков, готовности авиакомпаний принимать самолеты, финансирования и сезонности. Кроме того, Airbus традиционно увеличивает объем поставок в конце кварталов и года. Но очевидно, дела у Boeing постепенно налаживаются.