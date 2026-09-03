Забыл, о чём говорили? МТС подключил ИИ, чтобы следить за телефонными звонками

ИИ автоматически выделяет главное из разговора, а при необходимости пользователь может открыть расшифровку и аудиозапись

Оператор МТС внедрил в приложение «Мой МТС» автоматическое отображение краткого содержания телефонных разговоров в истории вызовов. Возможность работает при подключении сервиса «Интеллектуальная запись», который использует технологии собственной платформы МТС VoiceTech.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Вместо привычной информации о контакте и номере пользователь теперь может увидеть основные темы недавней беседы. ИИ обрабатывает разговор и формирует несколько ключевых тезисов, которые появляются непосредственно в списке вызовов.

Если краткого содержания недостаточно, в приложении доступны более подробные выводы, полная расшифровка разговора и его аудиозапись. Обработка выполняется с помощью ИИ-моделей, разработанных МТС.

По данным оператора, решения на базе голосовых технологий используют более 10 млн абонентов. Новая возможность стала доступна всем пользователям «Интеллектуальной записи». Сервис включён в тарифы «МТС Супер» и «Риил» без дополнительной платы. На остальных тарифах предусмотрен бесплатный период на 30 дней, после чего услуга становится платной.