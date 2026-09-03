«СберKids» снова появилось на iPhone — приложение доступно под другим названием

Сбер выпустил новую версию детского приложения «СберKids» для iOS. В App Store оно размещено под названием SpeakaBoo. Банк рекомендует устанавливать его только через ссылки на официальных ресурсах.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Приложение рассчитано на детей от 6 до 14 лет. С его помощью можно проверять баланс детской карты, откладывать деньги на цели, оплачивать покупки по QR-коду и получать бонусы «Спасибо». Родители при этом продолжают контролировать расходы через «СберБанк Онлайн», пополнять карту и задавать лимиты.

С 1 сентября в «СберKids» также доступен новый навык ассистента «СберКот» на базе GigaChat, который помогает школьникам разбирать задания по математике с первого по шестой класс. Он не выдаёт готовое решение, а объясняет ход рассуждений, задаёт вопросы и подсказывает следующие шаги.

Для авторизации потребуется номер детской «СберКарты» и код из SMS с номера 900. В банке отдельно предупреждают не использовать сторонние ссылки для установки приложения.