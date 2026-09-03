Мошенники не пройдут: НКО начали подтверждать страницы через «Госуслуги»

Некоммерческие организации получили возможность подтверждать официальные страницы в соцсетях через «Госуслуги». Нововведение действует для сообществ во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» и основано на правилах, утвержденных Правительством России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

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Подать заявку могут создатели и администраторы страниц, которые одновременно указаны как руководители или администраторы организации в личном кабинете на «Госуслугах».

Для подтверждения необходимо открыть настройки страницы и убедиться, что в качестве тематики выбрана «Некоммерческая организация» или «Благотворительный фонд (организация)». После этого следует выбрать вариант подтверждения через «Госуслуги», авторизоваться от имени сотрудника организации и разрешить проверку данных.

После рассмотрения заявки на странице появится специальная отметка, подтверждающая ее официальный статус. Мера призвана помочь пользователям отличать настоящие страницы НКО от поддельных и получать информацию непосредственно от организаций.