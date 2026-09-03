517 л.с., 1120 км и голосовое управление на русском: в России открыли заказы на флагманский гибридный кроссовер Taishan

Автомобильный бренд Voyah открыл прием заказов в России на полноразмерный гибридный кроссовер Taishan. Модель получила адаптированную для российского рынка силовую установку, расширенный набор оснащения и шестиместный салон.

Автомобиль оснащен последовательной гибридной системой с 800-вольтовой архитектурой. Два электромотора развивают до 517 л.с. и 695 Нм. Бензиновый двигатель используется в качестве генератора для зарядки батареи емкостью 62,5 кВт·ч. Запас хода достигает 1120 км, а на электротяге кроссовер способен проехать до 280 км.

Taishan получил полный привод, трехкамерную пневмоподвеску с регулировкой клиренса на 105 мм и подруливание задних колес. Минимальный радиус разворота составляет 5,4 м.

В салоне установлены отдельный экран для переднего пассажира, потолочный дисплей диагональю 21,4 дюйма, проекционный дисплей, термобокс и аудиосистема с 32 динамиками. Все шесть кресел имеют подогрев и вентиляцию, а сиденья первых двух рядов — массаж.

Для России предусмотрены русскоязычная мультимедиа и голосовое управление, а также подогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Стоимость Taishan начинается от 8,85 млн рублей с учетом льготного автокредитования.