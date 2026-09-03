One UI 9.0 Beta вышла для Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy S24 FE

Samsung расширила программу открытого бета-тестирования One UI 9.0 на Android 17 ещё на несколько моделей — Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy S24 FE.

Для Galaxy A56 бета-версия One UI 9.0 стала доступна в Южной Корее. Ожидается, что позднее программа распространится на Индию, Великобританию и США.

Galaxy A36 получил One UI 9.0 Beta в Индии. Размер прошивки составляет около 2,38 ГБ, номер сборки — A366EXXUCZZHI. Вместе с Android 17 смартфон получает августовский патч безопасности 2026 года, устраняющий 56 обнаруженных уязвимостей.

Для Galaxy S24 FE бета-версия первоначально вышла в Южной Корее, потом география расширилась на Индию. Размер сборки — 3,45 ГБ, номер — S721BXXUEZZHL.

Для участия в тестировании владельцам совместимых устройств необходимо зарегистрироваться в программе через приложение Samsung Members. После этого прошивку можно будет загрузить через стандартный раздел обновления ПО в настройках смартфона.