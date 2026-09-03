Россия вновь хочет разрабатывать широкофюзеляжный самолет вместе с Китаем
Ранее страны совместно работали по проекту самолета CR929
Россия заинтересована в возобновлении обсуждения с Китаем совместного проекта широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
Россия и Китай ранее совместно разрабатывали CR929 — новый широкофюзеляжный лайнер для дальних авиаперевозок. Однако впоследствии формат сотрудничества изменился. Год назад глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Китай решил самостоятельно продолжать разработку самолета.
Россия, в свою очередь, рассматривала возможность создания собственного дальнемагистрального лайнера с перспективным двигателем ПД-35. При этом Москва заявляла о готовности участвовать в китайской программе в качестве поставщика ключевых компонентов.
В частности, российская сторона предлагала поставлять для будущего китайского самолета композитное крыло и тяжелый авиационный двигатель. Такой формат позволил бы сохранить участие российских предприятий в программе даже при самостоятельной разработке лайнера Китаем.
Теперь Денис Мантуров вновь заявил о заинтересованности России в более тесном сотрудничестве с Китаем по созданию будущего широкофюзеляжного самолета. Пока речь идет именно о возобновлении обсуждений, а не о достигнутой договоренности по совместной разработке.
Комментарии