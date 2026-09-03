Умное кольцо, которое определяет температуру кожи и ЧСС, измеряет SpO2, регистрирует ЭКГ. Представлено Circular Ring 3 Pro

Оно также может отслеживать изменения артериального давления и уровня глюкозы, но это оценочные показатели

Circular представила новое поколение умных колец. Самая интересная модель — флагманская Circular Ring 3 Pro.

Новинка получила датчики частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом и температуры кожи, а также систему для регистрации ЭКГ. Кроме того, устройство сможет отслеживать тенденции изменения артериального давления и уровня глюкозы. Но Circular подчеркивает, что в последних двух случаях речь идет об оценочных показателях, которые не могут заменить измерения с помощью специализированного медицинского оборудования.

Circular Ring 3 Pro оснащено вибромотором, он позволяет устройству бесшумно уведомлять владельца о различных событиях и использовать кольцо в качестве тихого будильника. Также есть NFC для бесконтактных платежей.

Circular Ring 3 Pro сможет работать до 12 дней без подзарядки. Более тонкое кольцо Ring 3 Air лишено функции регистрации ЭКГ и оснащено аккумулятором меньшей емкости, поэтому его автономность меньше — до 10 дней. Но NFC и вибромотор есть и в младшей версии.

Корпуса колец изготовлены с использованием титана и нержавеющей стали, водозащита — 5 ATM. Кольца будут доступны в размерах от 6 до 14 по американской шкале.

Circular планирует начать поставки новинок в начале 2027 года. Цены и точные сроки начала предзаказов компания объявит позднее.