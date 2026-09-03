Экран 80 дюймов, 10 000 мА·ч и очень небольшие размеры. Представлен складываемый втрое проектор Aurzen Zip Pro

Aurzen представила на выставке IFA 2026 в Берлине карманный проектор Zip Pro с необычной трехсекционной складной конструкцией. Проектор выполнен в виде буквы Z: три секции складываются для переноски и могут раскладываться под разными углами. Благодаря этому изображение можно направлять не только на стену или экран, но и на потолок. В сложенном состоянии габариты устройства составляют 115 × 97 × 44 мм. Масса — 586 граммов.

Zip Pro способен формировать изображение диагональю до 80 дюймов с расстояния от 0,5 до 3 метров. Максимальная яркость достигает 200 люмен, контрастность составляет 300:1, а цветовой охват — 85% NTSC. Есть автоматическая коррекция трапецеидальных искажений.

Проектор можно подключать к ноутбукам, смартфонам и игровым консолям (например, Nintendo Switch). Проводное соединение осуществляется через USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode. Для беспроводной передачи изображения предусмотрена технология AirLink P2P (работает без Wi-Fi). При наличии беспроводной сети доступны Miracast, Google Cast и Apple AirPlay.

Проектор оснащен двумя динамиками мощностью 2 Вт каждый. Также устройство может одновременно передавать аудио на две пары Bluetooth-наушников. На корпусе установлен сенсорный дисплей для управления настройками и отображения уровня заряда. Уровень шума системы охлаждения — от 24 до 35 дБ.

Встроенный аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч обеспечивает до 2,5 часа автономной работы в экономичном режиме при яркости 100 люмен. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 65 Вт.

Aurzen Zip Pro поступит в продажу в октябре 2026 года. Рекомендованная цена устройства — 630 долларов.