Зарядная станция с поддержкой Qi2.2, встроенным вентилятором и мощностью 60 Вт по встроенному кабелю. Представлена Anker MagStand Charging Station

Она позволяет заряжать три устройства одновременно

Корпуса, системы питания и охлаждения

Anker представила на выставке IFA 2026 зарядную станцию MagStand Charging Station, способную одновременно питать до трех устройств. Новинка поддерживает стандарт Qi2.2, беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт и получила активную систему охлаждения.

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Источник изображения: iXBT

По данным Anker, во время беспроводной зарядки система охлаждения способна удерживать температуру смартфона примерно на уровне 37 °C. Это должно уменьшить перегрев, который способен приводить к снижению мощности зарядки и ускорять деградацию аккумулятора.

Станция получила встроенный выдвижной кабель с мощностью зарядки до 60 Вт. Также предусмотрен порт USB-C, выдающий 30 Вт. Таким образом, MagStand может заряжать сразу три устройства: один беспроводным способом, два — по проводу.

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Источник изображения: iXBT

При этом Anker пока не раскрыла, как распределяется доступная мощность при одновременном использовании всех трех подключений: максимальные 25, 60 и 30 Вт могут быть недоступны одновременно.

В зарядную станцию также встроен дисплей, отображающий основные параметры зарядки. Заявлена и функция распознавания подключенного устройства.

Предзаказы на Anker MagStand Charging Station в Европе планируется открыть в середине октября 2026 года. Рекомендованная цена — 100 евро.

 

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