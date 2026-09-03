Зарядная станция с поддержкой Qi2.2, встроенным вентилятором и мощностью 60 Вт по встроенному кабелю. Представлена Anker MagStand Charging Station

Она позволяет заряжать три устройства одновременно

Anker представила на выставке IFA 2026 зарядную станцию MagStand Charging Station, способную одновременно питать до трех устройств. Новинка поддерживает стандарт Qi2.2, беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт и получила активную систему охлаждения.

По данным Anker, во время беспроводной зарядки система охлаждения способна удерживать температуру смартфона примерно на уровне 37 °C. Это должно уменьшить перегрев, который способен приводить к снижению мощности зарядки и ускорять деградацию аккумулятора.

Станция получила встроенный выдвижной кабель с мощностью зарядки до 60 Вт. Также предусмотрен порт USB-C, выдающий 30 Вт. Таким образом, MagStand может заряжать сразу три устройства: один беспроводным способом, два — по проводу.

При этом Anker пока не раскрыла, как распределяется доступная мощность при одновременном использовании всех трех подключений: максимальные 25, 60 и 30 Вт могут быть недоступны одновременно.

В зарядную станцию также встроен дисплей, отображающий основные параметры зарядки. Заявлена и функция распознавания подключенного устройства.

Предзаказы на Anker MagStand Charging Station в Европе планируется открыть в середине октября 2026 года. Рекомендованная цена — 100 евро.