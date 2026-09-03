Компактный и мощный блок питания мощностью 100 Вт, который продлевает срок службы батареи ноутбука. Представлен Anker Laptop Charger Pro

Устройство оснащено сенсорным экраном и само подбирает кривую заряда для конкретной модели ноутбука

Anker представила на выставке IFA 2026 новый компактный адаптер Laptop Charger Pro мощностью 100 Вт. Его главная особенность — не скорость зарядки как таковая, а функции для продления срока службы аккумуляторов ноутбуков.

Anker Laptop Charger Pro оснащен единственным портом USB-C, поэтому одновременно заряжать несколько устройств не получится. Устройство поддерживает режим Care Mode. Зарядное устройство способно работать с новыми Mac и большинством ноутбуков на Windows, подбирая кривую зарядки таким образом, чтобы уменьшить износ батареи. Пользователь также может самостоятельно установить максимальный уровень заряда — например, ограничить его для ноутбука, который большую часть времени подключен к розетке.

На корпусе адаптера расположен сенсорный дисплей. С его помощью можно активировать Care Mode и просматривать информацию о процессе зарядки, включая текущую выходную мощность.

При этом функция распознавания ноутбука не является полностью автономной. Для ее работы необходимо установить фирменное приложение Anker на компьютер, после чего зарядное устройство сможет корректно определить подключенную модель и использовать соответствующие настройки.

Блок питания мощный, но габариты невелики — 62 × 52 × 34 мм. Вилка — складная.

Продажи Anker Laptop Charger Pro в Европе начнутся 17 сентября 2026 года. Рекомендованная цена — 60 евро.