Наработки автоспорта в силовой электронике: Antares поставит электронику из «Формулы-1» в систему преобразования мощности микрореактора

Разработчик микрореакторов Antares обратился к технологиям «Формулы-1», чтобы ускорить создание энергосистемы. Компания заключила партнёрство с британской Motion Applied, которая поставит силовую электронику для системы преобразования мощности реактора. Решение опирается на десятилетия инженерных инвестиций автоспорта в надёжность при резких сменах нагрузки.

Преобразование мощности существует между реактором и сетью: оно должно выдерживать тяжёлые электрические нагрузки при сохранении КПД и точного контроля. По оценке Antares, выходная мощность её реактора лежит в диапазоне высокопроизводительной автомобильной трансмиссии, что и позволило применить готовую технологию вместо создания специфичного компонента с нуля.

Источник изображения: Antares

«Автомобильная отрасль вложила десятилетия и огромный капитал в исследования и разработки силовой электроники в масштабах, которые ядерный рынок никогда не мог поддержать», — заявил главный ядерный директор Antares Риан Бахран.

Партнёрство даёт компании доступ к проверенным решениям без необходимости проходить этот путь самостоятельно. Идею принёс Луис Оливейра, ранее работавший над силовыми установками «Формулы-1» в Mercedes-AMG High Performance Powertrains: «В гонках ты узнаёшь в воскресенье, работает ли твоя деталь, перед всеми, а уже через неделю проверяешь это снова», — пояснил он, добавив, что такой опыт прямо повлиял на мышление Antares насчёт надёжности и зрелости производства.

Микрореактор не всегда требует специфичного решения, если существующая промышленная технология удовлетворяет требованиям. Antares планирует начать генерацию электроэнергии в 2027 году, а установку реакторов — в 2028-м.