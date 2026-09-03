Star Wars Zero Company процветает по отзывам критиков и в Steam, но разработчик отправил 80% команды в отпуск до запуска

Студия подтвердила, что решение о сокращениях приняли до того, как стали ясны коммерческие результаты игры

Игра Star Wars Zero Company вышла с высокими оценками критиков и попала в список бестселлеров Steam, однако её разработчик Bit Reactor раскрыл, что за 3 недели до релиза отправил в неоплачиваемый отпуск значительную часть персонала. Представитель студии назвал это «трудным решением, принятым до того, как стали ясны результаты запуска», и подчеркнул, что инициатива исходила исключительно от самой студии, а не от издателя Electronic Arts или владельца лицензии Disney.

По данным источников Game File, сокращения затронули почти 80% команды — в активном фонде остался лишь основной состав для пост-релизных исправлений.

Бывший старший технический художник студии Закария Скотт обвинил руководство в сокрытии факта массовых увольнений. Сама Bit Reactor выразила надежду вернуть сотрудников с восстановлением зарплаты, если игра покажет хорошие коммерческие результаты, однако опрошенные работники сомневаются, что все получат прежние места даже при сильных продажах.

Источник изображения: Bit Reactor, LucasFilm Games, EA

Параллельно развивается судебный спор. Соосновательница и бывший операционный директор Элисон Келли подала иск на сумму свыше $20 миллионов, утверждая, что была совладелицей студии и её вытеснил сооснователь Грег Фёрч. Тот настаивает, что Келли никогда не была совладельцем. Разбирательство, первоначально назначенное на июнь 2026 года, перенесено на начало 2027-го.

Для студии, которая, по оценке обозревателей, выпустила одну из лучших игр по вселенной «Звёздных войн» за последние годы, ситуация парадоксальна: успех игры налицо, а финансовая устойчивость под вопросом.