Япония финансирует экспериментальные стеллараторы в стремлении к непрерывной термоядерной энергии

2028 году страна направит более $400 миллионов на частные термоядерные проекты, включая токамаки и лазерный синтез

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) выбрало компанию Helical Fusion в числе финальных кандидатов трёхлетней программы поддержки частных термоядерных разработок объёмом примерно 60 миллиардов иен (около $400 миллионов). Программа охватывает несколько направлений, включая токамаки, стеллараторы и лазерный синтез, задача — довести проекты до стадии демонстрации генерации электроэнергии в 2030-х годах.

Helical Fusion, созданная в 2021 году как спин-офф исследований Национального института термоядерной науки (NIFS), делает ставку на геликальный стелларатор — конфигурацию, ориентированную на непрерывное удержание плазмы. NIFS располагает установкой Large Helical Device, которая уже продемонстрировала удержание плазмы 3 268 секунд и достигала температуры свыше 180 миллионов градусов по Фаренгейту (около 100 миллионов Цельсия). Теперь задача — перевести этот исследовательский задел в инженерную плоскость.

Источник изображения: General Atomics

Дорожная карта Helix Program предполагает сначала создание высокотемпературных сверхпроводящих магнитов и полноценной интегрированной системы, затем сборку в демонстрационной установке Helix HARUKA, и далее — переход к первой энергогенерирующей термоядерной станции Helix KANATA. К проекту уже подключены более 30 японских компаний.

Решение METI привязывает финансирование к конкретным техническим и коммерциализационным вехам, включая вопросы безопасности, обслуживания и взаимодействия с регионами потенциального размещения будущих станций.