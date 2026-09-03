Гигантское месторождение меди и золота обнаружено в Китае: рудная зона уходит на 1,37 км в глубину

Открытие в промышленном центре Янцзы может усилить собственную сырьевую базу страны для производства меди, кабеля и оборудования для новой энергетики

Министерство природных ресурсов Китая объявило о результатах массированной геологоразведочной кампании на востоке КНР. За 4 месяца пробурили более 70 скважин: основное рудное тело имеет длину около 1,2 км и ширину около 1,1 км, а мощность минерализации в отдельной скважине превысила 1 370 метров. Одна из разведочных скважин ушла за 2 000 метров.

По оценке ведомства, ресурсы меди эквивалентны нескольким крупным медным рудникам (порог — 500 000 тонн), а золота — более чем десяти крупным золоторудным месторождениям (порог — 20 тонн). Район находится в среднем и нижнем течении Янцзы, в сердце дельты, где сосредоточены мощности по выплавке меди, кабельному производству и новой энергетике, но собственной сырьевой базы остро не хватало — концентрат везли из западного Китая или из-за рубежа.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Открытие, по словам технического руководителя работ Линь Биня, меняет геологическую картину: традиционно считалось, что обширные вулканические бассейны малоперспективны для крупных месторождений. Теперь же команда планирует 3000-метровое бурение, чтобы изучить минерализационную систему и более глубокие горизонты под континентальным вулканическим бассейном. Аналогичные вулканические структуры вдоль металлогенического пояса Янцзы, включая районы Наньлин, Лишуй и Лиян, могут содержать прежде не учтённые запасы.

Помимо меди и золота, руда несёт серебро и серу, которые могут извлекаться попутно. Относительно высокие содержания золота добавляют месторождению инвестиционной привлекательности, а близость к перерабатывающим мощностям снижает логистическое плечо.