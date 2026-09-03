Для тех, кому простого RAV4 недостаточно. Новый Lexus NX 2027 приедет в Россию в 2027 году, дилеры оценили кроссовер в 7 млн рублей

Но 7 млн рублей — это стоимость базовой версии, а за хорошо оснащенный NX попросят 10 млн рублей

Представленный несколько дней назад обновленный Lexus NX доберется до российского рынка ориентировочно в середине 2027 года. Об этом Autonews.ru рассказали представители российских дилерских компаний. Официальные мировые продажи рестайлингового кроссовера должны стартовать в конце 2026 года.

По оценке дилерской сети «Рольф», цены на обновленный NX в России могут начинаться примерно с 7–7,5 млн рублей, ну а стоимость топовых вариантов может превышать 10 млн рублей. Для сравнения, автомобили нынешнего поколения предлагаются примерно от 6,5 млн рублей.

В «Тойота центре Бизнес Кар Каширский» ожидают еще более высокую стартовую стоимость — около 9 млн рублей с учетом доставки и таможенного оформления. В таком случае NX приблизится по цене к более крупному Lexus RX, который сейчас предлагается дилером примерно за 9,2 млн рублей. Заказы на обновленный NX российские продавцы пока не принимают.

Экстерьер кроссовера получил точечные изменения: Lexus переработала решетку радиатора и переднюю светотехнику, а сзади появились новые L-образные фонари. Серьезнее изменился интерьер: цифровая приборная панель и центральный дисплей теперь визуально находятся практически на одном уровне. В целом передняя панель теперь очень похожа на переднюю модель обновленного седана Lexus ES.

Среди технологических новшеств — система Sensory Concierge, объединяющая управление атмосферной подсветкой, музыкой, климатической установкой, температурой кресел и ароматизацией салона. Также появились функции помощи водителю, использующие навигационные данные: автомобиль способен заранее снижать скорость перед знаками «Стоп», перекрестками, кольцевыми развязками и пунктами оплаты дорог.

При этом российские продавцы отмечают снижение интереса к NX. В «Рольфе» на модель сейчас приходится не более 5% спроса на Lexus.