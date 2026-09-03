Очень яркий экран, функции Polar и чип Snapdragon. Представлены умные часы Motorola Watch Ultra

Пока без цены

Носимая электроника

Кроме смартфона Edge 70 Plus компания Motorola также представила умные часы Watch Ultra. Они выделяются двухдиапазонным GPS и первым в линейке часов компании модемом LTE. 

Это относительно крупные часы с 46-миллиметровым корпусом и OLED-дисплеем диагональю 1,5 дюйма с яркостью до 2700 кд/кв.м.  

Фото 1
Источник изображения: GSM Arena

Сердцем служит SoC Snapdragon W5+ первого поколения, а автономность заявлена до двух дней при активном использовании.  

Само собой, есть все основные функции по отслеживанию активности, а WearOS в основе позволяет устанавливать различные приложения. 

Можно также отметить IP68, дополнительные функции Polar (целевая активность, оценка активности, зона интенсивности активности, оповещение о малоподвижности, интеллектуальный подсчет калорий и источники энергии), корпус из нержавеющей стали, стандартные 22-миллиметровые ремешки. Цены пока нет.  

 

Кажется, что камер три, но на самом деле одна. Motorola представила смартфон Edge 70 Plus Для тех, кому простого RAV4 недостаточно. Новый Lexus NX 2027 приедет в Россию в 2027 году, дилеры оценили кроссовер в 7 млн рублей

Комментарии

правилами