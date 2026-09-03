Очень яркий экран, функции Polar и чип Snapdragon. Представлены умные часы Motorola Watch Ultra

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Кроме смартфона Edge 70 Plus компания Motorola также представила умные часы Watch Ultra. Они выделяются двухдиапазонным GPS и первым в линейке часов компании модемом LTE.

Это относительно крупные часы с 46-миллиметровым корпусом и OLED-дисплеем диагональю 1,5 дюйма с яркостью до 2700 кд/кв.м.

Сердцем служит SoC Snapdragon W5+ первого поколения, а автономность заявлена до двух дней при активном использовании.

Само собой, есть все основные функции по отслеживанию активности, а WearOS в основе позволяет устанавливать различные приложения.

Можно также отметить IP68, дополнительные функции Polar (целевая активность, оценка активности, зона интенсивности активности, оповещение о малоподвижности, интеллектуальный подсчет калорий и источники энергии), корпус из нержавеющей стали, стандартные 22-миллиметровые ремешки. Цены пока нет.