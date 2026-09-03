Кажется, что камер три, но на самом деле одна. Motorola представила смартфон Edge 70 Plus

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Мобильные телефоны

Компания Motorola представила на выставке IFA 2026 смартфоны Edge 70 Plus и Swarovski Razr 70. Последний выделяется лишь оформлением с теми самыми кристаллами Сваровски. Что же касается Edge 70 Plus, по параметрам это относительно недорогой аппарат, но цен пока нет. 

В основе новинки лежит SoC Snapdragon 7s Gen 3, дополненная 8/128 либо 8/256 ГБ памяти. Крупный экран AMOLED диагональю 6,8 дюйма поддерживает частоту 144 Гц имеет сертификат Pantone.  

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Источник изображения: GSM Arena

Несмотря на то, что визуально камер три, на самом деле фактически одна. Это датчик разрешением 200 Мп. Вторая камера имеет разрешение всего 2 Мп, так что о ней можно не говорить вообще. 

Аккумулятор тут имеет ёмкость 6500 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки и обратной проводной мощностью 7,5 Вт. 

Swarovski Razr 70
Swarovski Razr 70
Источник изображения: GSM Arena

Из оставшегося можно выделить защиту IP64, MIL-STD-810H, толщину 8,5 мм и массу 196 г.  

Тонкий магнитный мобильный аккумулятор со встроенными вентилятором и экраном: представлен Anker MagGo Power Bank 2 Pro, он выдает до 45 ВтОчень яркий экран, функции Polar и чип Snapdragon. Представлены умные часы Motorola Watch Ultra

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