Кажется, что камер три, но на самом деле одна. Motorola представила смартфон Edge 70 Plus

Компания Motorola представила на выставке IFA 2026 смартфоны Edge 70 Plus и Swarovski Razr 70. Последний выделяется лишь оформлением с теми самыми кристаллами Сваровски. Что же касается Edge 70 Plus, по параметрам это относительно недорогой аппарат, но цен пока нет.

В основе новинки лежит SoC Snapdragon 7s Gen 3, дополненная 8/128 либо 8/256 ГБ памяти. Крупный экран AMOLED диагональю 6,8 дюйма поддерживает частоту 144 Гц имеет сертификат Pantone.

Несмотря на то, что визуально камер три, на самом деле фактически одна. Это датчик разрешением 200 Мп. Вторая камера имеет разрешение всего 2 Мп, так что о ней можно не говорить вообще.

Аккумулятор тут имеет ёмкость 6500 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки и обратной проводной мощностью 7,5 Вт.

Из оставшегося можно выделить защиту IP64, MIL-STD-810H, толщину 8,5 мм и массу 196 г.