Тонкий магнитный мобильный аккумулятор со встроенными вентилятором и экраном: представлен Anker MagGo Power Bank 2 Pro, он выдает до 45 Вт

Anker представила MagGo Power Bank 2 Pro — магнитный внешний аккумулятор с поддержкой беспроводной зарядки Qi2.2 мощностью до 25 Вт. «Фишка» этого мобильного аккумулятора — система охлаждения со встроенным вентилятором.

Высокая температура остается одной из главных проблем быстрой беспроводной зарядки: по мере нагрева устройства электроника автоматически снижает мощность, чтобы избежать перегрева. В MagGo Power Bank 2 Pro вдоль одной из граней предусмотрены вентиляционные отверстия, через которые встроенный вентилятор отводит тепло. По данным Anker, система позволяет удерживать температуру пауэрбанка примерно на уровне 36 °C и дольше поддерживать максимальную мощность 25 Вт.

Anker называет MagGo Power Bank 2 Pro первым магнитным пауэрбанком с вентиляторным охлаждением, но на деле Sharge выпускает мобильные аккумуляторы серии ICEMAG со встроенными вентиляторами еще с 2024 года, а ее актуальные модели поддерживают и Qi2.2.

Для проводной зарядки MagGo Power Bank 2 Pro предусмотрен порт USB-C мощностью до 45 Вт. Этого достаточно для быстрой зарядки не только смартфонов, но и планшетов. Сам пауэрбанк поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.

На торце размещен цветной дисплей, который показывает выходную мощность, уровень заряда и состояние вентилятора. Пользователь сможет выбрать активное охлаждение или тихий режим (с отключенным вентилятором). Интересно, что Anker пока не раскрыла емкость встроенного аккумулятора.

В Европе Anker MagGo Power Bank 2 Pro будет стоить 110 евро, но первым покупателям новинка обойдется в 88 евро. Розничные продажи должны начаться во второй половине сентября.