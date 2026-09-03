Не только у Boeing проблемы: Airbus практически остановила поставки широкофюзеляжных лайнеров A330neo из-за дефекта горизонтального стабилизатора

Обычно компания выпускает по четыре A330neo в месяц, но в июне и июле не поставила клиентам ни одного самолета

Airbus почти на три месяца приостановила поставки широкофюзеляжных A330neo из-за дефекта горизонтального стабилизатора, расположенного в хвостовой части самолета. Производителю пришлось проводить дополнительные проверки непосредственно на сборочной линии, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, в июне и июле Airbus не передала клиентам ни одного A330neo, а в августе поставила только один самолет — тайваньской авиакомпании Starlux Airlines. Обычно компания выпускает около четырех таких лайнеров в месяц.

Airbus подтвердила проблему с качеством горизонтального оперения, назвав ее «изолированной».

Горизонтальные стабилизаторы для A330 и ряда других моделей Airbus производятся на предприятии в Хетафе недалеко от Мадрида. В последние недели тысячи сотрудников этого завода участвуют в забастовке из-за условий труда. Но никаких данных о связи между забастовкой и выявленным дефектом нет.

Проблема возникла в непростой для Airbus момент. В августе компания передала клиентам около 57 самолетов всех типов, а с начала 2026 года поставила примерно 475 лайнеров. Годовой план составляет около 870 самолетов при целевом диапазоне 850–890 машин. Таким образом, до конца года Airbus предстоит передать клиентам еще около 400 самолетов.

A330neo — модернизированная версия семейства A330 с новыми двигателями и усовершенствованным крылом. Сейчас Airbus выпускает около четырех таких самолетов в месяц и планирует увеличить темп до пяти в месяц к 2029 году на фоне растущего спроса со стороны авиакомпаний.