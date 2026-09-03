Lenovo показала ноутбук Lenovo Aeroblade толщиной 10 мм с четырьмя твердотельными охладителями AirJet

Компания Lenovo показала концептуальный ноутбук ThinkBook Aeroblade, информация о котором впервые появилась месяц назад.

Напомним, это очень тонкий и очень лёгкий ноутбук. Теперь стало известно, что это 14-дюймовая модель массой всего 830 г, что не является рекордом, но это очень и очень мало. Компания говорит, что каждый компонент в этой модели был переработан с учетом мобильности.

В частности, система охлаждения. Она тут есть, но не обычная. Lenovo использовала четыре модуля AirJet от Frore Systems. Это те самые твердотельные охладители, которые имеют довольно низкую эффективность, но зато они условно бесшумные, очень тонкие и очень энергоэффективные.

Что касается толщины, речь всего о 10 мм, что тоньше практически любого мобильного ПК на рынке. Из-за этого даже для того, чтобы добавить ноутбуку порты USB-C (они тут с поддержкой Thunderbolt 4), Lenovo пришлось делать на корпусе специальный нарост.

Из остального известно об экране OLED, поддержке Wi-Fi 7 и процессоре Intel Lunar Lake. Однако это концепт, так что, если новинка превратится в серийную модель, вероятно, там будут использоваться Wildcat Lake.