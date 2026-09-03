Системные платы могут подорожать, так как дорожают основные компоненты для их производства

Системные платы для ПК в ближайшее время могут вырасти, так как за последнее время подорожали многие компоненты этих устройств.

По данным Board Channels, себестоимость производства материнских плат в последние месяцы выросла как минимум на 10%. При этом цены на печатные платы выросли на 15-50% в зависимости от типа. Также на 50% подорожали конденсаторы, а модули Wi-Fi стали дороже на 10-20%.

Некоторые корректировки цен на ряд моделей уже произвели MSI, Asus, Gigabyte, Maxus и Colorful. При этом, напомним, продажи именно системных плат в этом году сильно просели, так как пользователи стали откладывать большие апгрейды со сменой платформ.