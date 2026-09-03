Intel обещает поддержку нового сокета LGA1954 в течение нескольких поколений процессоров

Компания Intel подтвердила, что собирается поддерживать грядущий сокет LGA1954 в течение нескольких поколений.

Упоминание этого было замечено во время одной из презентаций. Подробностей там нет, но сказано, что компания обещает поддержку множества поколений. Сколько это именно, неясно. Согласно прошлым утечкам, LGA1954 планировали сменить с выходом линейки Titan Lake, которая ожидается через несколько лет. Но это пока не подтверждено.

Кроме того, даже выход после LGA1954 нового сокета не означает, что сам этот разъём сразу отправят на пенсию. AM4 является отличным примером длительной поддержки, да и сама Intel сейчас намерена сохранять LGA1700, как она сказала, до окончания кризиса памяти.

Напомним, LGA1954 дебютирует с процессорами Nova Lake в начале следующего года. На фото видно, что массовое производство стартует в конце текущего года.

При этом тут же видно подтверждение недавним слухам. Первыми на рынок выйдут вовсе не топовые процессоры Nova Lake, а одночиплетные модели. Двухчиплетные с количеством ядер до 52 стоит ожидать когда-то позже в течение 2027 года.