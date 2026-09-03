Восемь лет полёта и девять гравитационных манёвров: миссия BepiColombo добралась до Меркурия

В ее составе два научных орбитальных аппарата — европейский и японский

Европейско-японская межпланетная миссия BepiColombo перешла к финальному этапу прибытия к Меркурию. Спустя почти восемь лет после запуска аппарат успешно отделил транспортный модуль Mercury Transfer Module (MTM), а два научных орбитальных аппарата продолжили самостоятельный полет к ближайшей к Солнцу планете.

BepiColombo стартовала 19 октября 2018 года на ракете Ariane 5. Чтобы постепенно снизить скорость, необходимую для выхода на орбиту Меркурия, миссия выполнила одну гравитационную коррекцию у Земли, две у Венеры и шесть пролетов рядом с самим Меркурием. Изначально прибытие планировалось на конец 2025 года, однако его пришлось перенести из-за проблем с энергетической системой транспортного модуля.

В апреле 2024 года одна из солнечных панелей MTM начала вырабатывать меньше энергии, из-за чего снизилась мощность двигателей. Инженеры Европейского космического агентства пересчитали траекторию и разработали новый профиль полета с меньшей тягой, что позволило сохранить миссию ценой почти годовой задержки.

После отделения транспортного модуля европейский Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японский Mercury Magnetospheric Orbiter, известный как Mio, продолжат серию сложных орбитальных маневров. Захват орбиты Меркурия намечен на 21 ноября, после чего аппаратам предстоит выполнить еще 16 коррекций для постепенного снижения и разделения.

По текущему графику Mio отделится от MPO 9 декабря и выйдет на собственную вытянутую полярную орбиту. Европейский орбитальный аппарат завершит маневры позже и должен занять рабочую полярную орбиту 10 марта 2027 года.

Полноценная научная программа стартует 6 апреля 2027 года. MPO займется изучением поверхности, геологии и внутреннего строения Меркурия, а Mio будет исследовать магнитное поле планеты и его взаимодействие с солнечным ветром.

Телеметрия после отделения MTM подтвердила, что оба аппарата находятся в штатном состоянии. Теперь BepiColombo остается пройти последний и самый ответственный этап — выйти на орбиту Меркурия и начать первое в истории совместное европейско-японское исследование этой планеты.