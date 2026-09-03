5 млн СВЧ-микросхем в год: в России создадут современное предприятие по выпуску полупроводников

«ИКС Холдинг» построит на Дальнем Востоке крупный производственный комплекс по выпуску полупроводниковых компонентов для космической отрасли, телекоммуникаций и радиоэлектроники. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей.

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Комплекс площадью 35 тыс. кв. метров объединит два предприятия. На них будут выпускать СВЧ-компоненты и фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида и нитрида галлия — материалов, широко используемых в высокочастотной электронике, спутниковых системах и средствах связи.

Первый завод рассчитан на производство более 5 млн СВЧ-микросхем в год. Их планируется использовать, в том числе, в телекоммуникационном оборудовании YADRO для сетей связи нового поколения.

Второе предприятие будет выпускать до 500 тыс. фотоэлектрических преобразователей ежегодно. Эти компоненты предназначены для спутников компании «Бюро 1440», которая входит в состав «ИКС Холдинга» и развивает российскую низкоорбитальную систему спутниковой связи «Рассвет».

Фактически холдинг делает шаг к вертикальной интеграции: помимо разработки телекоммуникационного и космического оборудования, компания намерена самостоятельно производить ключевые полупроводниковые компоненты. Проект реализуется при поддержке Минпромторга, Минвостокразвития и правительства Приморского края.