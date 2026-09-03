AMD Radeon RX 5700 XT вернули к жизни: замена термопрокладок и установка процессорного кулера AMD позволила снизить температуру hotspot на 23°C

Владелец подержанной MSI Radeon RX 5700 XT смог вернуть видеокарту к нормальной работе после серьезных проблем с охлаждением. Купленная в ломбарде карта перегревалась настолько сильно, что температура горячей точки GPU достигала 106 °C, а памяти — около 104 °C, из-за чего быстро проявлялся троттлинг, а в играх — заметные рывки.

Под высокой нагрузкой графический процессор вместо ожидаемых 2,1 ГГц работал на частоте всего 1630–1680 МГц, хотя штатные вентиляторы вращались почти на максимальной скорости. Пользователь Reddit под ником Any_Conversation_111 решил полностью разобрать систему охлаждения.

После вскрытия выяснилось, что термопрокладки практически разрушились и, по словам владельца, превратились в «песок». Их заменили вместе с термопастой, однако этого оказалось недостаточно для нормального охлаждения.

Тогда энтузиаст пошел дальше: он прикрепил к видеокарте штатный вентилятор от процессорного кулера AMD, направив поток воздуха через плату к вентиляционным отверстиям корпуса.

Заодно напряжение ядра было снижено с 1,16 до 1,07 В, а частота зафиксирована на уровне 2 ГГц. Память разогнали до 1825 МГц, а лимит мощности увеличили на 15%. Дополнительно была настроена более агрессивная кривая вентиляторов.

Результат оказался впечатляющим: температура hotspot снизилась с 106 до 83 °C, а память вместо 104 °C стала нагреваться до 85–90 °C. После этого карта перестала сбрасывать частоты, а подтормаживания в играх полностью исчезли.