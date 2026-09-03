В России создали новый метод производства остекления для самолётов

Эта технология на 15% быстрее и дешевле

Авиация

Специалисты ОНПП «Технология» (входит в Ростех) разработали новый метод производства сложнопрофильных изделий из органического стекла. Метод огабариченного формования позволил исключить из производственного цикла ряд технологических процессов и сократить время изготовления изделий, заявили в Ростехе.

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Источник изображения: ОНПП «Технология»

Новый способ уменьшает время изготовления изделий конструкционной оптики с двойной кривизной поверхности из органического стекла на 15% и снижает технологические потери при сохранении высокого уровня оптических характеристик. По новой технологии, в частности, будут производиться боковые стёкла кабины пилота отечественного авиалайнера «Суперджет-100» (SJ-100).

Разработанный научным коллективом метод формования огабариченного органического стекла значительно сокращает и удешевляет производственный цикл. Разработка очень актуальна для эффективной реализации отечественной программы развития гражданской авиации.
генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин
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