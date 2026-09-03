20-ядерный процессор, графика на уровне GeForce RTX 5070 и 128 ГБ. Nvidia наконец-то полноценно представила платформу RTX Spark, первые Windows-ПК — уже в октябре

На базе RTX Spark предложат как ноутбуки, так и мини-ПК

Nvidia готова выйти на рынок потребительских процессоров для Windows-ПК с платформой RTX Spark: первые ноутбуки и настольные компьютеры на базе SoC N1X поступят в продажу в октябре 2026 года — свои устройства готовят Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Microsoft. Компания наконец-то раскрыла характеристики новой платформы

Nvidia через WCCF Источник изображения: WCCF

Nvidia N1X представляет собой однокристальную систему, объединяющую Arm-процессор Grace, встроенную графику Blackwell RTX и унифицированную память.

N1X будет доступна в двух конфигурациях. Старшая получит 20-ядерный CPU Grace и графический процессор Blackwell с 6144 CUDA-ядрами — столько же ядер насчитывает настольная версия GeForce RTX 5070. Объем унифицированной памяти — от 24 до 128 ГБ. Эта версия появится как в ноутбуках, так и в компактных настольных ПК.

Младший вариант N1X получит 18 процессорных ядер и GPU с 5120 CUDA-ядрами, что по количеству вычислительных блоков даже превосходит настольную RTX 5060 Ti. Объем унифицированной памяти — от 24 до 32 ГБ. На старте эта версия будет использоваться только в ноутбуках.

Для геймеров Nvidia обещает около 100 кадров/с при разрешении 1440p с использованием технологий трассировки лучей и DLSS. Платформа получит поддержку актуальных технологий масштабирования и генерации кадров NVIDIA — DLSS 5, DLSS 4.5 Ray Reconstruction и Multi Frame Generation.

Большой акцент сделан и на искусственном интеллекте. Благодаря унифицированной памяти топовые системы со 128 ГБ смогут работать с ИИ-агентами на базе моделей размером до 120 млрд параметров и контекстом до 1 млн токенов. Также заявлена поддержка полного программного стека NVIDIA AI.

Для создателей контента важнее другое — аппаратное ускорение видео 4 : 2 : 2 и работа с 3D-сценами объемом до 90 ГБ с использованием OptiX и аппаратной трассировки лучей.

Производители смогут выпускать ноутбуки RTX Spark толщиной от 14 мм, при этом Nvidia обещает автономность в течение всего рабочего дня. Точные цены устройств пока не объявлены. Из-за двух вариантов N1X и широкого диапазона памяти стоимость моделей разных производителей может заметно различаться.