Наш ответ Starlink: в России с опережением графика начали тестировать спутниковую связь «Рассвет»

Российская частная аэрокосмическая компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС Холдинг», начала тестировать сервис спутникового интернета с реальными потребителями. В 2026 году проект низкоорбитальной группировки «Рассвет» перешел от исследований и разработки к практической апробации связи в разных регионах России. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал глава «ИКС Холдинга» и руководитель «Бюро 1440» Алексей Шелобков.

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По его словам, испытания начались даже с некоторым опережением первоначального графика. Компания тестирует связь на больших территориях и проверяет, как система работает в реальных условиях.

Одним из первых крупных партнеров стала РЖД. Терминал спутниковой связи «Бюро 1440» уже установили на поезд дальнего следования. В ближайшие дни и недели компания намерена проверить работу сервиса во время движения состава.

«Суть не в ответе или не в ответе Starlink, суть в том, что это ключевая технология в области связи. Это стандарт связи будущего. ... Мы говорим о том, что Россия создает свою собственную спутниковую группировку», — сказал Алексей Шелобков.

Ранее сообщалось о проблемах со второй партией спутников группировки «Рассвет»: по данным ISW, ни один из 16 космических аппаратов, запущенных в июне, не вышел на расчетную орбиту.